Strologo Silvano ‘Dal Nero’ fuori dagli schemi | Anni di lavoro e visione

Da oltre sessant’anni, la Cantina Strologo Silvano di Camerano porta avanti una tradizione legata ai territori marchigiani, con un impegno che si riflette nel lavoro e nella visione dell’azienda. Il proprietario, conosciuto anche come ‘Dal Nero’, ha sempre adottato un approccio personalizzato e innovativo, distinguendosi per la sua capacità di uscire dagli schemi convenzionali nel settore vinicolo. Questa storia di passione si intreccia con l’identità della terra locale.

C’è un filo sottile con il colore della terra marchigiana che attraversa più di sessant’anni di lavoro della Cantina Strologo Silvano di Camerano. Non una nostalgia, ma una consapevolezza: sapere da dove si viene per capire dove si può arrivare. Un’eccellenza che ha costruito nel tempo la propria identità, qualcosa che non si racconta a parole ma si riconosce nel bicchiere. Ogni scelta, in vigna come in cantina, nasce da un principio semplice quanto esigente: accompagnare il vitigno verso la sua espressione più autentica senza forzature e sovrastrutture. Un approccio attento, quasi discreto, che oggi trova terreno fertile in un mercato sempre più stanco delle qualità costruite a tavolino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strologo Silvano ‘Dal Nero’ fuori dagli schemi: "Anni di lavoro e visione" Dal palco di Ligabue al live acustico “Fuori dagli Schemi”: Ventriglia in concerto al Mondadori BookstoreTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Musica in... Leggi anche: PK, 30 anni – Intervista a Paolo Mottura “Il segreto di PK è stato andare fuori dagli schemi”