Le autorità paraguayane hanno avviato un ponte aereo con la Bolivia per consegnare aiuti in risposta ai blocchi stradali attivi nel paese. Finora sono stati trasportati i primi carichi, mentre rimangono oltre 85 blocchi stradali ancora in atto. Non sono stati annunciati altri paesi coinvolti nel ponte aereo. La missione mira a garantire la consegna di forniture di prima necessità, ma non sono state fornite informazioni sui tempi di completamento o sui volumi trasportati.

? Domande chiave Come faranno gli aiuti a superare gli 85 blocchi stradali attivi? Quali altri Paesi si uniranno al ponte aereo paraguaiano? Perché i movimenti contadini e i sostenitori di Morales bloccano tutto? Cosa accadrà alle scorte di ossigeno e medicinali nelle città colpite??? In Breve Piano prevede tre voli militari per trasportare sette tonnellate di generi alimentari. Oltre 85 blocchi stradali paralizzano le arterie principali tra La Paz ed El Alto. Movimenti contadini e sostenitori d . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia, ponte aereo dal Paraguay: arrivano i primi aiuti per i blocchi

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