Nella Bolivia attuale, l’operazione chiamata Corredor Humanitario si è conclusa con un fallimento, portando alla ripresa dei blocchi stradali. In poche ore, i manifestanti sono riusciti a respingere circa 3.000 agenti delle forze dell’ordine che erano stati inviati per sgomberare le vie di comunicazione. L’impiego di forze non armate si è rivelato insufficiente a garantire la sicurezza, lasciando ancora una situazione di tensione lungo le principali arterie di collegamento del paese.

? Punti chiave Come hanno fatto i manifestanti a respingere 3.000 agenti in poche ore?. Perché l'impiego di forze non armate non ha garantito la sicurezza?. Chi sono i responsabili dei tre decessi causati dalla mancanza di cure?. Cosa è successo realmente ai giornalisti aggrediti durante i blocchi?.? In Breve Oltre 3.000 agenti guidati dai comandanti Sokol e Balderrama hanno tentato l'intervento.. Scontri a El Alto con 25 arrestati per vandalismo e uso di esplosivi.. Tre decessi registrati per mancanza di cure mediche causata dai blocchi stradali.. Aggressioni e sequestri di giornalisti segnalati dal portavoce José Luis Gálvez..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia: fallisce l’operazione Corredor Humanitario, tornano i blocchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bolivia, sciopero dei docenti e 34 blocchi stradali paralizzano il Paese? Punti chiave Perché la protesta dei docenti si sta unendo a quella dei contadini? Come influirà la carenza di carburante sulla durata dei blocchi...

Bolivia, caos a La Paz: scontri e blocchi paralizzano la capitale? Domande chiave Come influenzeranno i blocchi la disponibilità di ossigeno negli ospedali? Perché i sindacati agricoli si sono uniti ai minatori in...