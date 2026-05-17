Bolivia | fallisce l’operazione Corredor Humanitario tornano i blocchi

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Bolivia attuale, l’operazione chiamata Corredor Humanitario si è conclusa con un fallimento, portando alla ripresa dei blocchi stradali. In poche ore, i manifestanti sono riusciti a respingere circa 3.000 agenti delle forze dell’ordine che erano stati inviati per sgomberare le vie di comunicazione. L’impiego di forze non armate si è rivelato insufficiente a garantire la sicurezza, lasciando ancora una situazione di tensione lungo le principali arterie di collegamento del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come hanno fatto i manifestanti a respingere 3.000 agenti in poche ore?. Perché l'impiego di forze non armate non ha garantito la sicurezza?. Chi sono i responsabili dei tre decessi causati dalla mancanza di cure?. Cosa è successo realmente ai giornalisti aggrediti durante i blocchi?.? In Breve Oltre 3.000 agenti guidati dai comandanti Sokol e Balderrama hanno tentato l'intervento.. Scontri a El Alto con 25 arrestati per vandalismo e uso di esplosivi.. Tre decessi registrati per mancanza di cure mediche causata dai blocchi stradali.. Aggressioni e sequestri di giornalisti segnalati dal portavoce José Luis Gálvez..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

bolivia fallisce l8217operazione corredor humanitario tornano i blocchi
© Ameve.eu - Bolivia: fallisce l’operazione Corredor Humanitario, tornano i blocchi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Bolivia, sciopero dei docenti e 34 blocchi stradali paralizzano il Paese? Punti chiave Perché la protesta dei docenti si sta unendo a quella dei contadini? Come influirà la carenza di carburante sulla durata dei blocchi...

Bolivia, caos a La Paz: scontri e blocchi paralizzano la capitale? Domande chiave Come influenzeranno i blocchi la disponibilità di ossigeno negli ospedali? Perché i sindacati agricoli si sono uniti ai minatori in...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web