Dopo il furto al Moto club di Ponte Nossa solidarietà e primi aiuti
Dopo il furto avvenuto al Moto club di Ponte Nossa, i volontari stanno intervenendo per riparare i danni alla sede vandalizzata. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare i responsabili, che hanno colpito due volte nello stesso periodo di venti giorni. La comunità si è stretta intorno al club, offrendo aiuto e solidarietà mentre si lavora per ripristinare gli spazi danneggiati. La situazione rimane sotto attenta osservazione da parte delle autorità.
PROVE DI RIPARTENZA. I volontari al lavoro per sistemare la sede vandalizzata dai ladri. Indagini in corso per cercare di risalire agli autori del colpo, il secondo nel giro di venti giorni. Vicinanza dalla politica e dal territorio. Da un lato il sostegno e la solidarietà, che il Moto club Mg di Ponte Nossa sta ricevendo a fronte del secondo furto subito nel giro di venti giorni, ai danni della sede alla pista «Scalvina», da dove sono state portate via cinque mini moto, una Honda 250, attrezzature, abbigliamento, generatori e perfino cibo e bevande, per un danno da 80mila euro. Dall’altro le indagini dei carabinieri, impegnati nel visionare... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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Ponte Nossa, furto e atti vandalici alla Pista Scalvina del Moto Club MG. Rubati moto, attrezzature e il sogno di tanti bambini. Da Delegato CONI Bergamo esprimo vicinanza e solidarietà. Chi sa, parli. Servono giustizia e conseguenze vere. x.com
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