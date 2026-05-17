Dopo il furto al Moto club di Ponte Nossa solidarietà e primi aiuti

Dopo il furto avvenuto al Moto club di Ponte Nossa, i volontari stanno intervenendo per riparare i danni alla sede vandalizzata. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare i responsabili, che hanno colpito due volte nello stesso periodo di venti giorni. La comunità si è stretta intorno al club, offrendo aiuto e solidarietà mentre si lavora per ripristinare gli spazi danneggiati. La situazione rimane sotto attenta osservazione da parte delle autorità.

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