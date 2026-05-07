L' attesa è finita | la Salernitana debutta nei playoff con il derby

La Salernitana inizia la sua avventura nei playoff affrontando la prima sfidante, dopo che il sorteggio ha deciso l’abbinamento. La squadra, che si era qualificata come testa di serie, si prepara alla partita che si svolgerà nei prossimi giorni. La sfida rappresenta il primo passo nel percorso di eliminazione diretta, con la squadra pronta a scendere in campo per questa fase decisiva.

L'attesa è finita: il sorteggio ha abbinato alla Salernitana, testa di serie, la prima sfidante dei playoff. I granata dovranno affrontare la Casertana. Dunque sarà derby allo stadio Pinto, il 10 maggio. I famosi bussolotti sono stati estratti in diretta tv dall'ex calciatore Gianluca Zambrotta.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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