Il Comune di Agliana ha concluso un accordo con l’Anas per l’installazione delle strisce pedonali sulla statale 719, la superstrada Prato-Pistoia, presso la rotonda tra le vie Berlinguer e De Gasperi. Dopo un lungo periodo di attesa, ora sono state autorizzate le opere per migliorare la sicurezza dei pedoni in questa zona. L’intervento prevede la realizzazione delle strisce lungo la carreggiata.

Il Comune di Agliana ha raggiunto un accordo con l’ Anas, ottenendo l’autorizzazione a realizzare le strisce pedonali sulla statale 719 (la superstrada Prato-Pistoia) alla rotonda in corrispondenza delle vie Berlinguer e De Gasperi. Lo apprendiamo dall’assessore ai lavori pubblici Maurizio Ciottoli. "Dopo un lungo interessamento da parte dell’amministrazione comunale e dell’ufficio tecnico – fa sapere Ciottoli – abbiamo ottenuto dall’Anas l’autorizzazione a realizzare le strisce per l’attraversamento pedonale, compresa la copertura del fosso. Lavori che saranno realizzati a spese del Comune, per un importo previsto di 45mila euro. Il progetto esecutivo dovrebbe essere pronto nel mese di aprile, la gara per l’affidamento è prevista a maggio, per realizzare l’opera in estate". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lunga attesa delle strisce è finita. Statale, c’è l’accordo con l’Anas

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