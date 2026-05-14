Una nuvola di nasi rossi in piazza del Ferrarese | torna anche a Bari la festa dei clown di corsia
A Bari, in piazza del Ferrarese, si è svolta nuovamente la festa dei clown di corsia, con molti nasi rossi che hanno attirato l’attenzione dei passanti. L’evento ha coinvolto persone di tutte le età, portando un tocco di allegria tra le vie del centro. I clown, impegnati quotidianamente negli ospedali, hanno partecipato a questa iniziativa per condividere le loro attività con il pubblico.
Dalle stanze di ospedale al centro della città per portare allegria e raccontare le attività che ogni giorno vedono impegnati i 'clown in corsia'. Torna, anche a Bari, la 'Giornata nazionale del naso rosso', promossa dall'associazione Vip Bari Odv - Viviamo in positivo.Una festa in piazza per.🔗 Leggi su Baritoday.it
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