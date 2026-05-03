Ad Ancona la commemorazione del giovane partigiano Walter Germontari medaglia di bronzo al valore militare

A Ancona si è tenuta una cerimonia in ricordo di Walter Germontari, un giovane partigiano che ricevette la medaglia di bronzo al valor militare. Germontari, di appena vent'anni, fu giustiziato il 4 maggio 1944 durante l’eccidio nazifascista avvenuto sul Monte Sant’Angelo di Arcevia. La commemorazione ha coinvolto diverse persone e si è svolta in modo semplice e rispettoso.

ANCONA – Ancona ha commemorato il giovane partigiano Walter Germontari, medaglia di bronzo al valore militare giustiziato, appena ventenne, durante l'eccidio nazifascista, il 4 maggio 1944, sul Monte sant'Angelo di Arcevia. «Il nome di Germontari - ha detto l'assessore comunale Marco Battino - è.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla Memoria di Livio Conti, partigiano di Rigutino fucilato nel '45Si avvicina il giorno della consegna della Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla Memoria di Livio Conti, il patriota rigutinese della Brigata... Medaglia d’oro al valore civile per Giuseppe Girolamo, l’eroe della Concordia Consegna stamattina ad AlberobelloIl prefetto di Bari ha consegnato stamani alla mamma di Giuseppe Girolamo la medaglia d’oro al valore civile per il gesto eroico del musicista di... Contenuti utili per approfondire Ancona – La città ricorda il partigiano Germontari, giustiziato a 20 anni dai nazifascistiANCONA - Ad Ancona si è svolta la commemorazione di Walter Germontari, giovane partigiano appena ventenne, medaglia di bronzo al valore militare, giustiziato il 4 maggio 1944 durante un eccidio nazifa ... veratv.it Ancona ricorda il partigiano Germontari, Battino 'scelta di non restare indifferenti'Ad Ancona la commemorazione del giovane partigiano Walter Germontari, medaglia di bronzo al valore militare giustiziato, appena ventenne, durante l'eccidio nazifascista, il 4 maggio 1944, sul Monte sa ... ansa.it