Un giovane under 15 ha sconfitto i veterani durante un torneo di bocce a Ripalimosani. La finale è stata molto combattuta, con il punteggio che ha evidenziato un testa a testa serrato. La partita si è conclusa con un margine di soli due punti, rendendo il confronto molto teso fino all'ultimo tiro. La vittoria del giovane ha sorpreso gli esperti, grazie a un punteggio finale di 12-10.

? Punti chiave Come ha fatto un Under 15 a battere i veterani?. Quale dettaglio del punteggio ha reso la finale così tesa?. Chi sono gli altri tre atleti saliti sul podio regionale?. Perché questo successo cambia il futuro della Bocciofila AVIS Campobasso?.? In Breve Torneo organizzato dall'ASD Morgione Ripalimosani con 80 formazioni del Centro-Sud.. Podio completato da Fabiano Iapaolo e Rino Antonio Petti.. Presenza del sindaco Marco Giampaolo e del presidente CONI Molise Benito Suliani.. Finale decisa con punteggio minimo di 12-11 contro Mirco Farina.. Simone Antoniani della Bocciofila AVIS Campobasso ha vinto il Trofeo Città di Ripalimosani battendo Mirco Farina per 12-11 in una finale disputata tra i nasti dell’ASD Morgione Ripalimosani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bocce: il giovane Antoniani batte i veterani a Ripalimosani

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