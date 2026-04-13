Nella mattina tra Sicilia e Campania, è stata osservata una lunga scia luminosa nel cielo. Per diverse ore si sono diffuse notizie su un possibile meteorite o bolide, generando molte ipotesi tra i testimoni. Tuttavia, le analisi delle autorità indicano che si trattava di un detrito spaziale. Questa scoperta ha chiarito la natura dell’oggetto visibile nei cieli del Sud Italia, mettendo fine alle speculazioni iniziali.

Cos’è quella scia luminosa vista all’alba tra Sicilia e Campania?. Per ore si è parlato di meteorite, di bolide, perfino di “misterioso oggetto” nei cieli del Sud Italia. Ma la realtà, come spesso accade, è molto meno romantica e molto più concreta. Quella lunga scia luminosa avvistata alle 05:43 tra Sicilia e Campania era un detrito spaziale. A confermarlo sono gli esperti di Prisma, la rete dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) dedicata allo studio delle meteore. Dopo le verifiche, la conclusione è netta: “Non si è trattato di un bolide di origine naturale”. Da dove arriva il detrito? L’ipotesi sul razzo ZK-2. Secondo gli studiosi, l’oggetto sarebbe riconducibile ai resti di un razzo: molto probabilmente il ZK-2 RB, il cui rientro in atmosfera era atteso proprio per il 13 aprile.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Altro che meteorite: la scia nei cieli del Sud era un detrito spaziale, ecco cosa è davvero successo

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