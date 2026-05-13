Paura nel Salento | un potente boato fa tremare le finestre ipotesi boom sonico

Da quotidianodipuglia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un forte boato ha scosso il basso Salento, provocando tremori ai vetri delle abitazioni e spingendo le autorità a indagare sulle cause. L'episodio è stato udito chiaramente in numerosi Comuni della zona, creando tensione tra la popolazione. Al momento, sono in corso le verifiche per determinare se si tratti di un'esplosione, un rumore naturale o un boom sonico. Nessuna informazione ufficiale ha ancora confermato l'origine dell'evento.

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Forte boato scuote il basso Salento: tremano i vetri delle case, è giallo sulle cause. Un boato potente, avvertito distintamente da decine di Comuni, ha scatenato il panico nel pomeriggio di oggi (13 maggio). Centinaia di segnalazioni sui social e nelle chat: si ipotizza un boom sonico, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Cosa è successo Un pomeriggio di incertezza per migliaia di cittadini nel basso Salento. Un boato sordo e violento è stato avvertito intorno alle 17 in una vasta area della provincia di Lecce, innescando un immediato tam-tam di messaggi su WhatsApp e segnalazioni sui social network. La stessa Protezione Civile Salento ha aperto un thread sulla propria pagina Facebook per raccogliere testimonianze e mappare l'accaduto.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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