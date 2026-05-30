Blocco treni Roma-Tivoli | stop ai binari per la nuova stazione

Notizia in breve

I binari tra Roma e Tivoli sono stati temporaneamente chiusi per permettere i lavori di costruzione della nuova stazione. Questa interruzione riguarda la tratta che collega le due località, con ripercussioni sui viaggi di pendolari e viaggiatori. Il blocco totale della linea verso la capitale è previsto a partire dalla prossima settimana, quando i lavori di installazione e messa in sicurezza saranno completati.