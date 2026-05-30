Blocco treni Roma-Tivoli | stop ai binari per la nuova stazione
I binari tra Roma e Tivoli sono stati temporaneamente chiusi per permettere i lavori di costruzione della nuova stazione. Questa interruzione riguarda la tratta che collega le due località, con ripercussioni sui viaggi di pendolari e viaggiatori. Il blocco totale della linea verso la capitale è previsto a partire dalla prossima settimana, quando i lavori di installazione e messa in sicurezza saranno completati.
? Punti chiave Come cambieranno i viaggi per chi percorre la tratta Roma-Tivoli?. Quando inizierà il blocco totale della linea verso la capitale?. Perché la vecchia stazione di Guidonia verrà chiusa definitivamente?. Quali sono le fasi precise del piano di riorganizzazione ferroviaria?.? In Breve Investimento di 80 milioni di euro per nuovi binari e impianti di trazione.. Dal 9 giugno lavori su binari Roma e Sulmona, dal 2 luglio blocco totale.. Dismissione scalo Guidonia Montecelio-Sant’Angelo e rinomina Bagni di Tivoli in Tivoli Terme.. Nuovo apparato centrale computerizzato per la gestione automatizzata dei flussi ferroviari.. Dal 9 giugno al 4 luglio la circolazione ferroviaria subirà una drastica interruzione tra Bagni di Tivoli e Tivoli, a causa dei massicci cantieri per la nuova stazione di Guidonia Montecelio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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