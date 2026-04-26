Blocco Ferrotramviaria | stop ai treni la sera partono i bus

Martedì 28 aprile, i treni sulla linea Bari-Andria saranno sospesi in serata a causa di lavori programmati a Fesca San Girolamo. In alternativa, verranno attivati servizi di bus sostitutivi per garantire il collegamento tra le due località. La società responsabile dell'operazione ha comunicato che il blocco riguarda la circolazione dei convogli ferroviari e che i servizi su strada saranno disponibili in orari specifici.

? Cosa sapere Ferrotramviaria blocca treni Bari-Andria martedì 28 aprile per lavori a Fesca San Girolamo.. Servizio sostitutivo con bus attivo per le corse soppresse tra Bari e Andria.. Martedì 28 aprile, i lavori al piazzale di Fesca San Girolamo costringeranno Ferrotramviaria a bloccare diverse corse ferroviarie, con una serie di treni soppressi tra Bari Centrale e Andria Sud nella serata. La gestione del traffico subirà variazioni significative per permettere gli interventi programmati nel nodo di Fesca San Girolamo. La società ha già definito il piano delle sostituzioni: per ogni corsa cancellata, i viaggiatori potranno contare su un servizio automobilistico dedicato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco Ferrotramviaria: stop ai treni la sera, partono i bus Notizie correlate Lavori di potenziamento. Stop ai treni, bus sostitutiviUn display lo comunica a tutti i viaggiatori: da lunedì al 4 aprile, per lavori di manutenzione programmata e potenziamento tecnologico nella... Linea Napoli-Salerno, lavori in corso: stop ai treni e bus sostitutiviProseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea storica Napoli-Salerno, con modifiche alla circolazione ferroviaria e...