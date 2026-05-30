Blocco del Brennero polizia smista il traffico | tir costretti a deviare strada

Notizia in breve

Una manifestazione ambientalista sul lato austriaco ha bloccato il traffico al valico del Brennero, costringendo i tir a deviare su strade alternative. La polizia ha disposto la smistamento del traffico per gestire la situazione. Il blocco ha causato disagi ai mezzi pesanti e ha interrotto temporaneamente il transito tra Italia e Austria. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle tempistiche di riapertura o alle richieste dei manifestanti.