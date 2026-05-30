Blocco del Brennero polizia smista il traffico | tir costretti a deviare strada

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una manifestazione ambientalista sul lato austriaco ha bloccato il traffico al valico del Brennero, costringendo i tir a deviare su strade alternative. La polizia ha disposto la smistamento del traffico per gestire la situazione. Il blocco ha causato disagi ai mezzi pesanti e ha interrotto temporaneamente il transito tra Italia e Austria. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle tempistiche di riapertura o alle richieste dei manifestanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una manifestazione ambientalista sul versante austriaco ha paralizzato l’intero valico. Strade chiuse sia in Italia sia in Austria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

blocco del brennero polizia smista il traffico tir costretti a deviare strada
© Quotidiano.net - Blocco del Brennero, polizia smista il traffico: tir costretti a deviare strada
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Blocco Brennero sabato: piano d’emergenza per il caos del trafficoSabato, il blocco del Brennero provocherà un piano d’emergenza per gestire il traffico.

Brennero: il traffico di tir è triplo rispetto ai passi svizzeriIl traffico di tir al passo del Brennero è tre volte superiore rispetto ai passaggi svizzeri.

Temi più discussi: Blocco Brennero, sabato da bollino nero. La polizia: Oggi evitate il lago e il Baldo; Blocco del Brennero: Polizia stradale rafforza la sua presenza; Limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti il 30 maggio 2026; Sabato 30 maggio chiusura del Brennero.

blocco del brennero blocco del brennero poliziaBlocco del passo del Brennero, danni alla linea ferroviariaStop dell'arteria a causa di una manifestazione in Austria. Incendio doloso nella notte in provincia di Verona sulla linea ferroviaria che collega la città veneta al Brennero ... msn.com

Blocco del Brennero. Per ora tutto tranquilloPer ora non si registrano particolari problemi sull'A22. La situazione è costantemente monitorata dalla protezione civile ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web