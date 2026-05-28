Brennero | il traffico di tir è triplo rispetto ai passi svizzeri

Il traffico di tir al passo del Brennero è tre volte superiore rispetto ai passaggi svizzeri. Mentre il traffico sui passi svizzeri è diminuito, quello al Brennero è aumentato notevolmente. Si osserva che i pedaggi svizzeri influenzano le rotte dei camion, portando molti a preferire il passaggio italiano. Questa situazione solleva domande sulle cause di questa differenza e sulle eventuali ripercussioni sulle reti stradali.

? Domande chiave Perché il traffico svizzero è diminuito mentre quello al Brennero esplode?. Come influiscono i pedaggi svizzeri sulla scelta delle rotte dei camion?. Chi subirà le conseguenze dirette del blocco previsto per questo sabato?. Quali deviazioni dovranno gestire le autorità per evitare l'imbuto del valico?.? In Breve Brennero 2,42 milioni di mezzi pesanti contro 0,86 milioni nei passi svizzeri.. Traffico Brennero +50% in 25 anni, mentre rotte svizzere calano di un terzo.. Klara Maria Schenk cita pedaggi svizzeri elevati come causa della disparità dei flussi.. Blocco sabato sul versante austriaco con prevista maxi deviazione per gestire i veicoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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