Blocco del Brennero per protesta ambientalista valico chiuso con divieto di circolazione per tutti dalle 10 | 30 alle 19

Notizia in breve

Il valico del Brennero è stato chiuso dalle 10:30 alle 19 a causa di una protesta ambientalista. Durante questa fascia oraria, è stato imposto il divieto di circolazione per tutti i veicoli. In Italia, il traffico è stato vietato ai mezzi pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate fino alle 20 circa. Queste restrizioni hanno comportato limitazioni significative alla circolazione lungo la tratta.