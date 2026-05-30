Blocco del Brennero per protesta ambientalista valico chiuso con divieto di circolazione per tutti dalle 10 | 30 alle 19
Il valico del Brennero è stato chiuso dalle 10:30 alle 19 a causa di una protesta ambientalista. Durante questa fascia oraria, è stato imposto il divieto di circolazione per tutti i veicoli. In Italia, il traffico è stato vietato ai mezzi pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate fino alle 20 circa. Queste restrizioni hanno comportato limitazioni significative alla circolazione lungo la tratta.
Per tutta la giornata sono previste importanti limitazioni alla circolazione. In Italia il traffico è interdetto ai mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate fino alle ore 20 circa. Dalle 10:30 entrerà inoltre in vigore il divieto di circolazione per tutti i veicoli dal casello di Vipite. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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