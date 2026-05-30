Blocco del Brennero il video della protesta in Austria contro il traffico dei camion | occupata l’autostrada
Un gruppo di manifestanti ha occupato l’autostrada nel Tirolo, in Austria, bloccando il traffico dei camion. La protesta, iniziata questa mattina, mira a denunciare il rumore e l’inquinamento generati principalmente dal traffico pesante. La chiusura ha coinvolto una delle principali arterie europee che collega Germania e Italia, con possibili ripercussioni sul flusso di veicoli e sui tempi di percorrenza. La polizia è intervenuta per gestire la situazione.
La protesta organizzata per oggi in Tirolo, nell’Austria occidentale, contro il rumore e l’inquinamento causati principalmente dai camion, rischia di paralizzare una delle principali autostrade europee, che collega Germania e Italia, con conseguenti disagi al traffico previsti. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, le autorità hanno chiuso al traffico un tratto dell’autostrada che attraversa il Passo del Brennero, nonché diverse strade adiacenti, dalle 11:00 alle 19:00 ora locale. L’Automobil club austriaco Oeamtc ha avvertito di “significativi ingorghi” e ha consigliato agli automobilisti di evitare di attraversare il Tirolo.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
AMBIENTALISTI AUSTRIACI BLOCCANO IL BRENNERO, RISCHIO TRAFFICO A NORDEST | 29/05/2026
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