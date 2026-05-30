Blocco del Brennero il video della protesta in Austria contro il traffico dei camion | occupata l’autostrada

Notizia in breve

Un gruppo di manifestanti ha occupato l’autostrada nel Tirolo, in Austria, bloccando il traffico dei camion. La protesta, iniziata questa mattina, mira a denunciare il rumore e l’inquinamento generati principalmente dal traffico pesante. La chiusura ha coinvolto una delle principali arterie europee che collega Germania e Italia, con possibili ripercussioni sul flusso di veicoli e sui tempi di percorrenza. La polizia è intervenuta per gestire la situazione.