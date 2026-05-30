Le restrizioni notturne imposte nel blocco del Brennero hanno causato un danno stimato di 500 milioni di euro alle imprese. Le limitazioni ai veicoli durante le ore notturne hanno influenzato la distribuzione delle merci, aumentando i costi e i tempi di consegna. Inoltre, le restrizioni nel Tirolo hanno portato a un aumento delle emissioni di inquinanti, poiché i veicoli sono stati dirottati verso altre rotte con standard meno stringenti.

? Punti chiave Come influiscono i divieti notturni sul calcolo dei danni per le imprese?. Perché le restrizioni del Tirolo aumentano paradossalmente le emissioni inquinanti?. Quali sono i costi specifici per il trasporto passeggeri sul Ponte Lueg?. Come influiranno i blocchi ferroviari sulla viabilità durante il ponte del 2 giugno?.? In Breve Restrizioni notturne e weekend riducono la capacità di transito del 48% complessivo.. Danni annui per il Ponte Lueg stimati in 174 milioni di euro.. Atti vandalici tra Peri e Dolce causano ritardi ferroviari fino a 60 minuti.. Flussi del 10% dirottati verso i valichi di San Bernardino, Gottardo e Tarvisio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco Brennero: il danno per le imprese sale a 500 milioni di euro

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