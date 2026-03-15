Riforma del catechismo a Palermo | le imprese stimano un danno da 20 milioni ma dall' Arcidiocesi nessun passo indietro

A Palermo, la riforma del catechismo che ha modificato il percorso delle prime comunioni continua a sollevare polemiche. Le imprese coinvolte nel settore stimano un danno economico di circa 20 milioni di euro, mentre dall'Arcidiocesi non arrivano segnali di ripensamenti o cambi di posizione. La questione resta al centro del dibattito pubblico, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

La riforma del catechismo, che ha rivoluzionato il sistema delle prime comunioni a Palermo, torna a fare discutere. A lanciare l'allarme è il presidente di Confimprese Giovanni Felice, secondo il quale le modifiche al calendario delle celebrazioni ha prodotto effetti economici gravi. L'Arcidiocesi risponde parlando di "scelta educativa coraggiosa". “Secondo le nostre stime - ha dichiarato Giovanni Felice - elaborate su base demografica e sui livelli medi di spesa delle famiglie e degli invitati, nella sola città di Palermo il ridimensionamento delle celebrazioni e dei festeggiamenti ha generato un danno economico già stimabile in circa 20 milioni di euro nell’ultimo anno”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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