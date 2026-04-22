La vicenda legale tra l’attrice e il regista si concentra ora sui danni economici, con una richiesta di risarcimento che supera i 64 milioni di dollari. La causa riguarda presunte azioni di screditamento messe in atto dal regista contro l’attrice, che avrebbero causato perdite finanziarie significative. La disputa si svolge in un contesto di accuse e controaccuse tra le due parti coinvolte.

La battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni si sposta sul piano dei danni economici massicci, con una richiesta che punta a coprire le perdite derivanti da una presunta campagna di screditamento. A un solo mese dall'inizio del processo previsto per il 18 maggio, i legali dell'attrice hanno presentato analisi dettagliate sul valore monetario dell'impatto reputazionale subito. Il memorandum depositato il 17 aprile contro la richiesta di Wayfarer Studios evidenzia come l'uso di espression .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blake Lively: il danno da screditamento sale a 64 milioni di dollari

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