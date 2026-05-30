Blocco al Brennero | il WWF appoggia la protesta per la salute
Un blocco al Brennero ha causato una protesta dei trasportatori, sostenuta anche dal WWF, che si oppone alla costruzione della Valdastico Nord. La manifestazione ha coinvolto camion e autocarri che si sono fermati lungo la strada, bloccando il traffico. La questione riguarda l’impatto della nuova tassazione sui costi sanitari dei conducenti e le preoccupazioni ambientali legate alla realizzazione della nuova strada.
? Punti chiave Come influirà la nuova tassazione sui costi sanitari dei trasportatori?. Perché il WWF si oppone alla costruzione della Valdastico Nord?. Quali rischi reali corre la salute nelle valli del Wipptal?. Come può la ferrovia sostituire i migliaia di tir quotidiani?.? In Breve Manifestazione organizzata dal Comune di Gries am Brenner il 30 maggio 2026.. WWF chiede spostamento merci su rotaia e tassazione costi sanitari per trasportatori.. Opposizione alla costruzione della Valdastico Nord per evitare aumento flussi e rumore.. Necessità di filiere corte per ridurre volumi merci in Val d'Isarco e Wipptal.. Blocco del traffico al Brennero: il WWF sostiene la protesta di Gries am Brenner. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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