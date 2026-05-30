Blocco al Brennero | il WWF appoggia la protesta per la salute

Notizia in breve

Un blocco al Brennero ha causato una protesta dei trasportatori, sostenuta anche dal WWF, che si oppone alla costruzione della Valdastico Nord. La manifestazione ha coinvolto camion e autocarri che si sono fermati lungo la strada, bloccando il traffico. La questione riguarda l’impatto della nuova tassazione sui costi sanitari dei conducenti e le preoccupazioni ambientali legate alla realizzazione della nuova strada.