Blitz nazionale | 1335 arresti e centinaia di armi sequestrate

Durante un'operazione nazionale sono stati arrestati 1.335 persone e sequestrate centinaia di armi, tra cui armi da guerra. Tra gli arrestati ci sono 31 minorenni, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui loro ruoli o responsabilità. Le armi sequestrate sono state trovate in diverse città e comprendono anche armamenti di alta potenza destinati a uso militare o paramilitare. L'operazione ha coinvolto diverse forze dell'ordine a livello nazionale.

? Domande chiave Chi sono i 31 minorenni arrestati durante il blitz?. Quali armi da guerra sono state sequestrate nelle città?. Come verranno gestiti i migliaia di soggetti denunciati?. Perché il governo vuole inasprire le lle armi bianche?.? In Breve Identificati 297.071 cittadini tra cui 15.665 minori durante i controlli capillari.. Sequestrati 450 kg di stupefacenti inclusi 379 kg di cannabinoidi e 48 kg di cocaina.. Rilevate 111 armi da fuoco e 250 armi bianche o oggetti contundenti.. Meloni sostiene il rafforzamento delle norme contro il porto abusivo di armi da taglio.. Migliaia di controlli e oltre 1300 arresti: la grande offensiva contro la criminalità urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Blitz nazionale nelle zone a rischio: 1.335 arresti e oltre 450 kg di droga sequestrati. Operazione

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