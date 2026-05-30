Durante un'operazione a Castellammare, Gragnano e Casola di Napoli sono stati effettuati controlli straordinari. Sono stati arrestati alcuni soggetti e sequestrata droga. Sono stati inoltre effettuati accertamenti su ebike modificate. L'intervento ha coinvolto forze dell'ordine e ha portato a diverse verifiche sul territorio. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli delle persone coinvolte o sui quantitativi di droga sequestrati.

Castellammare, Gragnano e Casola di Napoli: controlli straordinari tra arresti, droga e verifiche sulle ebike modificate. Operazione “Continuum Bellum” tra Castellammare, Gragnano e Casola. Maxi operazione dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, affiancati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e dalla Polizia Municipale, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Castellammare, Gragnano e Casola di Napoli. L’attività, denominata “Continuum Bellum”, si inserisce nel piano di contrasto alla criminalità diffusa, allo spaccio di droga e alle violazioni del codice della strada. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli Due arresti per pene definitive. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Blitz Continuum Bellum, Castellammare: arresti e maxi controlli

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