I Carabinieri di Pozzuoli e Quarto hanno effettuato controlli straordinari, arrestandone alcuni e denunciandone altri. Durante l'operazione sono state sequestrate sostanze stupefacenti e sono state comminate sanzioni per un totale di 45.000 euro. Le attività hanno coinvolto diverse zone delle due città e sono state finalizzate a contrastare il traffico e l’uso di droga.

Pozzuoli e Quarto, controlli straordinari dei Carabinieri: arresti, denunce, droga sequestrata e sanzioni per 45mila euro. Pozzuoli e Quarto, servizio straordinario sul territorio. Controlli serrati a Pozzuoli e Quarto, dove i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno effettuato un servizio straordinario di presidio del territorio. Il bilancio dell’operazione è significativo: due arresti, otto persone denunciate, quattro segnalazioni alla Prefettura per uso personale di droga e sanzioni al Codice della Strada per circa 45mila euro. Un’attività capillare che ha coinvolto numerosi militari, impegnati su più fronti per contrastare reati e illegalità diffusa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pozzuoli e Quarto, maxi controlli: arresti e blitz antidroga

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