Nella zona di Picanello a Catania, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione che ha portato al sequestro di armi prive di matricola e di droga. Durante il blitz, sono stati trovati anche alcuni taccuini con nomi e annotazioni, tra cui quelli di uno spacciatore. Le armi sequestrate sono legate a episodi di furto avvenuti in passato, e le forze dell’ordine stanno approfondendo le connessioni tra i vari elementi trovati.

? Cosa scoprirai Chi sono i nomi segreti scritti nel taccuino dello spacciatore?. A quali crimini passati sono legate le armi senza matricola?. Come faceva un cinquantenne a gestire un arsenale nel rione?. Quale rete criminale emergerà dalle analisi balistiche della polizia?.? In Breve Sequestrati 860 grammi di Mdma, 400 di hashish e 330 di marijuana.. Recuperati 670 euro e un taccuino con nomi di clienti e cifre.. Sequestrate pistola 7,65 rubata, rivoltella e pistola monocolpo con varie munizioni.. Analisi balistiche in corso su armi senza matricola per collegamenti criminali.. La polizia di Catania ha arrestato un cinquantenne nel rione Picanello dopo aver scoperto un deposito di armi e stupefacenti all’interno della sua abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, blitz al Picanello: sequestrate armi rubate e droga

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