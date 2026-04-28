Blitz antidroga nel quartiere Fondo Fucile 40enne fermato con oltre dodici chili di stupefacenti

Durante un'operazione antidroga nel quartiere Fondo Fucile, la Polizia di Stato ha sequestrato oltre dodici chili di sostanze stupefacenti. Un uomo di 40 anni è stato fermato durante le verifiche effettuate nell’appartamento coinvolto. L’intervento ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga, senza ulteriori dettagli sui procedimenti o eventuali accuse.

Un ingente quantitativo di droga è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nel corso di un’operazione antidroga condotta in un appartamento della zona di Fondo Fucile. Un uomo di 40 anni è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Blitz antidroga a Campremoldo: arrestato 25enne con oltre un etto di stupefacentiOperazione dei carabinieri della Compagnia di Bobbio: trovati cocaina, eroina e hascisc e oltre 1. Roma, blitz nel quartiere portuense: sequestrati oltre 40 kg di sostanze stupefacentiUn vero e proprio “emporio della droga” nascosto all’interno di un appartamento è stato scoperto a Roma durante un’operazione della Polizia di Stato. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Blitz nel quartiere Fucile, sequestrati 12 chili di stupefacenti; Maxi blitz antidroga a Messina: sequestrati 12 chili di stupefacenti a Fondo Fucile; Messina, sequestrati dodici chili di droga: un arresto. Blitz nel quartiere Fucile, sequestrati 12 chili di stupefacentiOperazione antidroga nella zona sud della città, dove la polizia ha sequestrato circa 12 chili di sostanze stupefacenti nel corso di controlli mirati del territorio. Il ritrovamento è avvenuto nel qua ... rainews.it Fondo Fucile. 12 kg di droga in casa, arrestato 40enne Lo stupefacente è stato sequestrato... facebook Il ritrovamento è avvenuto nel corso di una perquisizione eseguita dagli agenti delle Volanti nel quartiere di Fondo Fucile x.com