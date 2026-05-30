Blitz animalista ad Alghero video di macellazioni mostrati ai bambini | la preside denuncia l’inganno

Una scuola primaria di Alghero ha denunciato che un incontro, presentato come attività educativa sul benessere animale, si è trasformato in un'esperienza traumatica per gli studenti. La preside ha segnalato che durante l'iniziativa sono stati mostrati video di macellazioni animali ai bambini, nonostante fosse stato concordato un diverso tipo di intervento. L’evento è stato organizzato tramite email, e l’istituto ha affermato che si è trattato di un inganno. La vicenda è al centro di un’indagine da parte delle autorità.

L’appuntamento era stato concordato via email come un incontro educativo sul benessere animale, e per gli alunni della scuola primaria dell’Argillera di Alghero si è trasformato in un incubo. Durante la lezione, il clima in aula è cambiato rapidamente quando i relatori hanno iniziato a trasmettere filmati dai contenuti estramamente violenti per il pubblico presente. Gli attivisti del gruppo Anonymous for the Voiceless si sono presentati in classe indossando le maschere bianche tipiche del collettivo. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, dopo aver chiesto formalmente di parlare di benessere animale, hanno collegato i computer e proiettato scene crude relative a macelli industriali e allevamenti intensivi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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