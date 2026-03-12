Un gruppo di animalisti ha organizzato un blitz a Trento con l’intento di incontrare il Sottosegretario del Ministero del Made in Italy, Fausta Bergamotto, che però si è presentata prima dell’arrivo dei manifestanti e si è allontanata. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia per gestire la situazione, mentre i manifestanti hanno tentato di avvicinarsi.

I militanti di Centopercentoanimalisti sono poi andati davanti alla Provincia a esporre il loro striscione per la liberazione dell'orso M49 L’obiettivo era un incontro con il Sottosegretario del Ministero del Made in Italy Fausta Bergamotto, presente a Trento nella giornata di ieri, mercoledì 11 marzo. La stessa, però, ha anticipato la propria tabella di marcia e il faccia a faccia tra l’esponente della maggioranza e i militanti di Centopercentoanimalisti giunti apposta per l’occasione non c’è stato. Questi ultimi non si sono persi d’animo e hanno manifestato per la liberazione dell’orso M49, rinchiuso al Casteller (sede della prossima... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Lo investe, gli chiede se va tutto bene e poi se ne vaÈ il caso successo nei giorni scorsi nei pressi del ponte dei Cavalleggeri a Trento, con protagonisti un'automobilista e un giovane travolto mentre...

“Se ne va”. Choc a Io sono Farah: la decisione che cambia tuttoLe nuove puntate di Io sono Farah, la serie turca che ogni pomeriggio tiene incollati milioni di telespettatori di Canale 5, si preparano a cambiare...

Altri aggiornamenti su Blitz animalista

Argomenti discussi: Blitz animalista per incontrare il Sottosegretario (che li anticipa e se ne va). E arriva la polizia.

Blitz animalista al centro ippico di Mapello, assolta Nicole Berlusconi: il fatto non sussisteBergamo – Assolta perché il fatto non sussiste. Così ha deciso il tribunale di Bergamo su Nicole Berlusconi, figlia di Paolo e nipote del Cavaliere, imputata di calunnia per le accuse, risultate ... ilgiorno.it

Nicole Berlusconi, il blitz animalista e i cavalli (apparentemente) maltrattati: la nipote di Silvio assolta dall'accusa di calunniaFuori dal tribunale, trovano il momento per una foto ricordo. Nicole Berlusconi è uscita sorridente insieme ai suoi avvocati Guido Alleva ed Elio Giannangeli, con un nutrito seguito e la madre. Gli ... bergamo.corriere.it