Alghero i colori dell’inclusione | la mostra dei bambini sull’autismo

A Alghero è stata inaugurata una mostra dedicata ai disegni realizzati da bambini autistici, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e promuovere la comprensione. La mostra rappresenta un momento di incontro tra scuola e comunità, offrendo uno spazio in cui le creazioni dei bambini diventano un mezzo di comunicazione. L’evento coinvolge diversi soggetti locali che hanno contribuito all’organizzazione e alla realizzazione dell’esposizione.

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? Domande chiave Come possono i disegni dei bambini abbattere le barriere dell'autismo?. Chi ha reso possibile questo dialogo tra scuola e comunità?. Perché l'arte è diventata lo strumento principale per l'inclusione sociale?. Come si trasformerà il supporto alle fragilità nel prossimo futuro?.? In Breve Sesta edizione del progetto avviata grazie alla sinergia con tre istituti comprensivi algheresi.. L'associazione Il mio amico speciale opera sul territorio con attività costanti dal 2019.. Collaborazione istituzionale con Comune di Alghero, Fondazione Alghero e associazione Alghero Family.. Mostra espositiva situata presso l'area storica della Torre di Sulis ad Alghero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero, i colori dell’inclusione: la mostra dei bambini sull’autismo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Autismo, inaugurate le mostre dei bambini della cooperativa Intorno a me 1000 coloriIl Consiglio regionale della Calabria, i Comuni di Palmi e Taurianova da giovedì ospitano i disegni e le opere realizzate da bambini e ragazzi con... Ceprano, successo per “Autismo Off Road”, 150 bambini in pista per l'inclusione e la consapevolezzaI motori si accendono per abbattere le barriere e promuovere la cultura dell'accoglienza. Argomenti più discussi: Alghero, il Parco sostiene il Palio di Vela Latina e lancia la bandiera della condivisione; Il Parco di Porto Conte col Palio di Sant Joan, proposte del consigliere Luca Pais; Il Palio di Sant Joan scalda i motori; Nord Sardegna: 12 spiagge da sogno da visitare nel 2026, tra regole e consigli.