Durante un blitz a Oristano, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo e sequestrato circa 1,5 kg di droga. Sono stati denunciati altri quattro soggetti coinvolti nell’operazione. Durante la perquisizione sono state trovate armi da guerra, ma non sono stati specificati i tipi. L’operazione si è svolta in un’abitazione della città.

? Domande chiave Chi sono i quattro soggetti denunciati insieme all'arrestato?. Quali armi da guerra sono state trovate durante il blitz?. Come si inserisce l'operazione di Oristano nel piano nazionale?. Perché i giovani sono i bersagli principali di questo circuito?.? In Breve Operazione coordinata dal vice questore Samuele Cabizzosu nella provincia di Oristano.. Bilancio nazionale del blitz prevede 1335 arresti e 2358 denunce a piede libero.. Sequestro nazionale di 450 kg di droga e 111 pezzi tra armi e munizioni.. Identificati 297.071 individui su tutto il territorio nazionale durante i controlli.. La Squadra Mobile della Questura di Oristano ha condotto stamattina un’operazione ad alto impatto che ha portato all’arresto di una persona e alla denuncia di altri quattro soggetti in provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Oristano: arresto e sequestro di 1,5 kg di droga

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Polizia di Stato: due arresti e sequestrate armi e circa 7 kg di droga

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