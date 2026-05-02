A Milano è stato effettuato un sequestro di oltre 32 chilogrammi di droga, tra cocaina ed eroina. Gli agenti hanno individuato un vano segreto nel portapacchi di un veicolo, utilizzato per nascondere la sostanza stupefacente e farla sfuggire ai controlli. Oltre ai sacchetti di droga, sono stati trovati anche contanti nascosti in altri punti del veicolo. La svolta nelle indagini ha portato all’arresto di alcune persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Come faceva il vano segreto nel portapacchi a sfuggire ai controlli?. Dove venivano nascosti i contanti oltre ai sacchetti di droga?. Chi gestiva i contatti tra il SUV e il camion albanese?. Come si muoveva il traffico tra l'hinterland milanese e il lodigiano?.? In Breve Scambio a Stezzano tra ventisettenno e conducente albanese per 270 mila euro.. Recuperati 2,5 kg di cocaina nello zaino a Castiraga Vidardo.. 3 kg di cocaina e 30 mila euro trovati nel vano segreto a Vizzolo Predabissi.. Arresti di un ventisettenno e un cinquantenne condotti nel carcere di Bergamo.. La Squadra Mobile di Milano ha arrestato un ventisettenne e un uomo di 50 anni dopo aver sequestrato 32 kg di droga tra Vizzolo Predabissi, Castiraga Vidardo e Stezzano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, maxi sequestro di droga: 32 kg tra cocaina ed eroina

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