Capena blitz ai bar | 6 kg di cocaina sequestrati e un 35enne in arresto

Nella serata di lunedì 20 aprile, a Capena, un uomo di 35 anni è stato arrestato durante un’operazione di polizia. Durante la perquisizione della sua abitazione, sono stati trovati e sequestrati oltre sei chili di cocaina nascosti in un borsone. L’operazione è stata condotta dopo attività di sorveglianza e indagini preliminari. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un uomo di 35 anni è stato arrestato nella tarda serata di lunedì 20 aprile a Capena, dopo che un’operazione di sorveglianza ha portato alla scoperta di oltre sei chili di cocaina nascosti in un borsone all’interno della sua abitazione. L’intervento dei Carabinieri è scaturito da un monitoraggio mirato effettuato presso un esercizio commerciale della zona, dove il sospetto viavai di persone aveva attivato i presidi di sicurezza della Compagnia di Monterotondo. Dall’osservazione al sequestro: la dinamica dell’operazione. Tutto ha avuto inizio con una serie di controlli discreti volti a monitorare i movimenti insoliti davanti a un bar locale. Durante queste attività di vigilanza, i militari hanno intercettato un uomo di 53 anni, trovandolo in possesso di una singola dose di cocaina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capena, blitz ai bar: 6 kg di cocaina sequestrati e un 35enne in arresto Notizie correlate Capena. I Carabinieri sequestrano oltre 6Kg di cocaina e 9mila euro in contanti. Arrestato un 35enneCronache Cittadine CAPENA – I militari della Stazione Carabinieri di Capena, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del... Catania, scoperto ingente traffico di cocaina: 44 kg sequestrati e un arresto. Indagini sulla filiera criminale.Un uomo è stato arrestato a Catania con oltre 44 chili di cocaina nascosti nel suo veicolo.