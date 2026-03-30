Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Borgotaro hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, durante i quali sono state denunciate alcune persone per guida in stato di ebbrezza e porto di armi. Sono stati inoltre sequestrati quantitativi di droga. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone della città e zone limitrofe.

Maxi operazione in provincia: 93 persone identificate, veicoli fermati e sostanze stupefacenti sequestrate. Nei guai un 60enne positivo all’alcol test e un uomo trovato con ascia e bastone Operazione straordinaria di controllo del territorio nei giorni scorsi a Borgotaro, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno intensificato i servizi per prevenire e contrastare i reati. L’attività, svolta con il supporto delle Stazioni dipendenti e della Sezione Radiomobile, ha visto un significativo dispiegamento di uomini e mezzi su tutta la Val Taro. Nel corso dei controlli sono stati verificati 55 veicoli, identificate 93 persone e controllati due esercizi pubblici. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per guida in stato di ebbrezza e porto di armi, sequestri di droga

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