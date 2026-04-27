Blitz in Val Fortore | 112 controlli e sequestri tra droga e alcol

Nella giornata di ieri, 18 agenti della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno condotto 112 verifiche nella zona della Val Fortore. Durante le operazioni sono stati sequestrati quantitativi di droga e alcol, e sono state controllate diverse persone e attività commerciali presenti nell’area. L’intervento si inserisce in un piano di controllo volto a garantire la sicurezza pubblica nel territorio.

? Cosa sapere 18 unità della Compagnia San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato 112 controlli in Val Fortore.. L'operazione ha portato al sequestro di hashish a San Marco dei Cavoti e sanzioni stradali.. Le pattuglie della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno setacciato la Val Fortore nel fine settimana dedicato all’Anniversario della Liberazione d’Italia, con 18 unità impiegate per monitorare il territorio e prevenire reati contro il patrimonio o lo spaccio. L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale di Benevento, ha un dispiegamento massiccio di forze volto a garantire la serenità sia ai residenti che ai numerosi visitatori attratti dalle celebrazioni della festività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz in Val Fortore: 112 controlli e sequestri tra droga e alcol Notizie correlate Val fortore. Controlli, sanzioni amministrative e sequestri di droga dei CarabinieriControlli a tappeto dei Carabinieri in Val Fortore: 29 pattuglie impegnate tra verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali per prevenire... Sicurezza in Val Fortore nel weekend della Liberazione: controlli, sanzioni e sequestri dei CarabinieriControlli straordinari dei Carabinieri nel weekend del 25 aprile: sanzioni e sequestri in Val Fortore Nel fine settimana segnato dall’Anniversario... Una raccolta di contenuti Meteo Castelvetere In Val Fortore - Previsioni a lungo termineIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it Meteo Castelvetere In Val Fortore GiornalieroBenevento, Martedì 24 Marzo: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperatura minima di 4°C e massima di 17°C. Entrando nel dettaglio, avremo soleggiamento diffuso al mattino, cielo poco ... ilmeteo.it