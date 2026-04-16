Thuram Juve cosa succede ora? Il francese a un bivio | tra la tentazione di una plusvalenza e il decollo definitivo a Torino

Il futuro di Thuram alla Juventus è ancora incerto. La società sta valutando la possibilità di cedere il centrocampista francese per migliorare i conti di bilancio. La decisione arriva in un momento di riflessione interna, con l’obiettivo di bilanciare le esigenze sportive e finanziarie del club. La situazione si sviluppa mentre si attendono sviluppi sulla strategia da adottare e sui possibili risvolti della trattativa.

di Luca Fioretti Thuram Juve: la dirigenza bianconera riflette sull’eventuale cessione del centrocampista francese per sistemare il bilancio. Cosa può succedere. Il nome di Khephren Thuram rappresenta il fulcro delle riflessioni più profonde all’interno della Juventus. Il centrocampista, arrivato due estati fa con grandissime aspettative che sta rispettando, si trova oggi davanti a un vero e proprio bivio strategico. Sebbene le sue eccellenti doti fisiche siano totalmente indiscusse, la stringente necessità di far quadrare i conti finanziari potrebbe spingere la società verso una separazione sicuramente dolorosa. L’addio non sarebbe legato a una bocciatura tecnica ma a doverose strategie di assoluta sostenibilità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram Juve, cosa succede ora? Il francese a un bivio: tra la tentazione di una plusvalenza e il decollo definitivo a Torino Notizie correlate Thuram Juve, conferma o plusvalenza? La posizione dei bianconeri sul francese è molto chiara. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloThuram Juve, una sua partenza nel prossimo calciomercato non è da escludere. Infortunio Thuram, il francese ancora a parte alla Continassa. Domani nuove valutazioni: cosa filtra in vista di Galatasaray Juvedi Marco BaridonInfortunio Thuram, il centrocampista lavora ancora a parte alla Continassa e verrà rivalutato domani per capire se potrà partire per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juve, un piano per recuperare Yildiz. Niente Bologna per Vlahovic; La crisi di nervi di Locatelli durante Atalanta-Juve, Thuram evita lo scontro con Bremer: Che c'è?; Juventus, Thuram e Bremer a rischio: senza Champions, possono essere sacrificati. Cosa filtra; Buone notizie dall'infermeria per la Juve: le condizioni di Yildiz, Conceiçao e Thuram. Juve, 5 indisponibili per il Bologna. Thuram e Kelly a parte: cosa filtra per la sfida allo StadiumGli indisponibili, in vista della sfida col Bologna, al momento sono cinque: Adzic, Cabal, Milik, Perin e Vlahovic, in rigoroso ordine alfabetico. Quasi tutti lungodegenti. Partendo dal montenegrino, ... msn.com Juventus, non solo Yildiz: cosa filtra su Thuram e Kelly per la 33^ giornataInfortunati Juventus - Novità in casa Juventus sulle condizioni di Yildiz, ma anche di Thuram e Kelly: le sensazioni verso la 33^ giornata ... fantamaster.it #Thuram #Juve Le ultime sul francese x.com Infortunati Juve Le ultime su Kelly e Thuram facebook