Bit Digital acquista 8.568 Ethereum | supera Coinbase nel possesso di ETH

Bit Digital ha acquistato 8.568 Ethereum, portando il totale posseduto a circa 20.000 ETH. Con questa operazione, ha superato Coinbase, che possiede circa 14.000 ETH. L'acquisto è avvenuto durante un calo dei prezzi di Ethereum, mentre si discute dell'integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore. La società non ha annunciato dettagli sui motivi dell’acquisto o sui piani futuri con ETH.

? Punti chiave Perché Bit Digital ha superato Coinbase proprio durante questo calo?. Come influirà l'integrazione con l'intelligenza artificiale sul valore di ETH?. Chi sono i grandi investitori che stanno accumulando massicciamente ora?. Perché l'attività della rete non segue il crollo del prezzo?.? In Breve Bitmine Immersion Technologies ha acquistato 111.942 Ether con riserve totali superiori a 5 milioni.. Prezzo Ethereum a 2.014 dollari con calo del 60% dal picco di agosto 2025.. Geoff Kendrick di Standard Chartered prevede Ethereum a 4.000 dollari entro la fine del 2026.. Bit Digital ha acquistato 8.568 ETH lo scorso 11 maggio a 2.334 dollari l'uno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Quindi c'è un bug con 8-Bit? reddit

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