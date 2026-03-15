Ethereum Foundation | 5.000 ETH venduti a 10 milioni
L’Ethereum Foundation ha concluso una vendita di 5.000 ETH attraverso un accordo OTC, generando circa 10,21 milioni di dollari. La transazione è stata effettuata recentemente e il prezzo di vendita si aggira attorno ai 2.04 milioni di dollari per mille ETH. La vendita si è svolta senza coinvolgimento di mercati pubblici o piattaforme di scambio ufficiali.
L’Ethereum Foundation ha completato la vendita di 5.000 ETH tramite un accordo fuori borsa (OTC) per circa 10,21 milioni di dollari. Il compratore è BitMine Immersion Technologies, il più grande detentore aziendale di Ether al mondo. La transazione, finalizzata nel weekend del 14 marzo 2026, avviene a un prezzo medio di 2.042,96 dollari per unità. I proventi finanzieranno le operazioni centrali dell’organizzazione, dalla ricerca allo sviluppo del protocollo. La Strategia di Tesoreria e l’Acquisto di BitMine. Questa operazione si inserisce in una politica finanziaria definita nell’estate del 2025, mirata a mantenere un cuscinetto di liquidità in valuta fiat. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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