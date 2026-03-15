Ethereum Foundation | 5.000 ETH venduti a 10 milioni

L’Ethereum Foundation ha concluso una vendita di 5.000 ETH attraverso un accordo OTC, generando circa 10,21 milioni di dollari. La transazione è stata effettuata recentemente e il prezzo di vendita si aggira attorno ai 2.04 milioni di dollari per mille ETH. La vendita si è svolta senza coinvolgimento di mercati pubblici o piattaforme di scambio ufficiali.