Negli ultimi dodici mesi, le società quotate in borsa hanno prelevato più di 7,4 milioni di ETH dai mercati delle criptovalute. Questa operazione ha portato a un notevole accumulo di Ethereum da parte di queste aziende, che continuano a drenare risorse digitali dai circuiti di scambio. I dati indicano un trend di prelievo consistente, senza che siano state fornite motivazioni ufficiali a riguardo.

Le società quotate in borsa stanno drenando massicce quantità di Ethereum dai mercati, accumulando oltre 7,4 milioni di ETH nell’ultimo anno. Questo movimento strategico avviene mentre il prezzo della criptovaluta ha appena riconquistato la soglia dei 2.000 dollari, dopo un periodo di fluttuazioni al ribasso. Il mercato sta assistendo a una trasformazione strutturale della liquidità. Nonostante la volatilità che ha scosso l’intero settore e un andamento laterale prolungato, l’interesse istituzionale non accenna a calare. Al contrario, le aziende pubbliche stanno intensificando i propri acquisti con una costanza che sfida l’incertezza economica globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ethereum: le società drenano 7,4 milioni di ETH dai mercati

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