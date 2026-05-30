Un uomo è stato arrestato a Bordighera con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte di una bambina di due anni, avvenuta il 9 febbraio. Nel suo telefono sono state trovate foto che documentano le violenze subite dalla piccola. L’arresto è stato disposto dopo le indagini sulle cause della morte e sulla presenza di prove di abusi. La bambina era la figlia della compagna dell’uomo.

L'uomo è finito in manette con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bimba di due anni, avvenuta il 9 febbraio scorso. La madre della piccola è accusa del medesimo reato e si trova già in carcere. Secondo gli investigatori, il decesso sarebbe avvenuto al termine di una lunga sequenza di violenze e vessazioni, le prove delle quali sarebbero state trovate sul telefono del compagno della donna Svolta nell’inchiesta sul decesso diBeatrice,la bimba morta a Bordighera, in provincia di Imperia, lo scorso 9 febbraio, all’età di2 anni. All’alba di oggi è statoarrestato con l’accusa di maltrattamenti Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della piccola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bimba morta a Bordighera, arrestato compagno della madre: nel suo telefono foto delle violenze sulla piccola

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Bimba morta a Bordighera: arrestato compagno della madre. Nel cellulare le foto dopo i pestaggi

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