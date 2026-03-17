Bimba morta a Bordighera sopralluogo del Ris a casa della madre | Trovate tracce di sangue e tanto sporco

I tecnici del Ris hanno eseguito un sopralluogo nell'abitazione di una donna indagata per la morte della figlia di due anni a Bordighera. Durante l'ispezione sono state trovate tracce di sangue e diverse macchie di sporco. L'intervento si è concentrato sui locali della casa della madre, che è sotto accusa in questa vicenda. La polizia ha raccolto elementi utili per le indagini in corso.