Bimba morta a Bordighera sopralluogo del Ris a casa della madre | Trovate tracce di sangue e tanto sporco
I tecnici del Ris hanno eseguito un sopralluogo nell'abitazione di una donna indagata per la morte della figlia di due anni a Bordighera. Durante l'ispezione sono state trovate tracce di sangue e diverse macchie di sporco. L'intervento si è concentrato sui locali della casa della madre, che è sotto accusa in questa vicenda. La polizia ha raccolto elementi utili per le indagini in corso.
Ieri il Ris ha effettuato il sopralluogo a casa della madre indagata per la morte della figlia di 2 anni a Bordighera. A Fanpage.it il criminologo Marco Puppo, consulente dell'uomo indagato con la stessa accusa, ha spiegato: "Abbiamo trovato nell'abitazione tracce di sangue, in tutta la casa c'era uno sporco preoccupante". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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