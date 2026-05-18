Conti solidi e investimenti milionari nel bilancio 2025 di Acque Veronesi

Da veronasera.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assemblea dei soci di Acque Veronesi ha approvato il bilancio d'esercizio 2025, che mostra conti solidi e investimenti per diversi milioni di euro. Il documento conferma la capacità dell'azienda di mantenere una situazione finanziaria stabile, con uno sguardo rivolto a nuovi investimenti nel prossimo anno. La discussione si è concentrata sui numeri relativi ai ricavi, alle spese e agli investimenti previsti, senza altre dichiarazioni ufficiali o commenti aggiuntivi.

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L'assemblea dei soci di Acque Veronesi ha approvato il bilancio d'esercizio 2025, un documento che certifica la solidità di un'azienda capace di guardare al futuro con ambizione e pragmatismo. L'esercizio si è chiuso con un utile netto di 3,3 milioni di euro, un dato in crescita che testimonia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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