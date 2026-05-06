conti solidi e crescita investimenti il bilancio in salute di subbiano

Il Comune di Subbiano ha approvato il bilancio con un avanzo di amministrazione che si avvicina ai quattro milioni di euro. I dati indicano una situazione finanziaria stabile, con conti in attivo e investimenti in crescita. La gestione economica dell’ente si conferma solida, evidenziando un miglioramento rispetto agli anni precedenti. Questi risultati sono stati presentati nel corso dell’ultima riunione dell’amministrazione comunale.

di Sonia Fardelli Conti in positivo per il Comune. Un avanzo di amministrazione che sfiora i 4 milioni di euro, investimenti per oltre 1 milione e 150mila euro, pagamenti ai fornitori effettuati in media venti giorni prima della scadenza e una capacità di riscossione dei tributi in netto miglioramento. Sono questi i numeri principali del rendiconto di gestione 2025 che il Comune sottopone all’approvazione del Consiglio. "Il rendiconto 2025 racconta un Comune solido e in equilibrio – dice il sindaco Ilaria Mattesini – I numeri ci dicono che siamo riusciti a far crescere gli investimenti senza compromettere la sostenibilità dei conti, a migliorare la riscossione dei tributi nel rispetto di chi paga regolarmente e a pagare i nostri fornitori prima delle scadenze, dando ossigeno alle imprese del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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