Biennale Teatro il panorama italiano tra protagonisti e scoperte

Da cms.ilmanifesto.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 54esima edizione della Biennale Teatro inizierà il 7 giugno con il titolo Alter Native. La manifestazione si distingue nel panorama italiano per la presenza di protagonisti consolidati e nuove scoperte. La rassegna si svolge con un carattere duale, evidenziando sia artisti affermati che talenti emergenti nel settore teatrale. La programmazione include spettacoli e iniziative che si svolgeranno in diverse sedi distribuite nel territorio.

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