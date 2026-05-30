biennale teatro il panorama italiano tra protagonisti e scoperte

La 54esima edizione della Biennale Teatro inizierà il 7 giugno con il titolo Alter Native. La manifestazione si distingue nel panorama italiano per la presenza di protagonisti consolidati e nuove scoperte. La rassegna si svolge con un carattere duale, evidenziando sia artisti affermati che talenti emergenti nel settore teatrale. La programmazione include spettacoli e iniziative che si svolgeranno in diverse sedi distribuite nel territorio.

In scena La kermesse si apre il 7 giugno: qui tra gli altri Davide Pascarella e Silvia Costa parlano dei loro lavori, «Bacio Sogno Autodistruzione» e «Tacet» In scena La kermesse si apre il 7 giugno: qui tra gli altri Davide Pascarella e Silvia Costa parlano dei loro lavori, «Bacio Sogno Autodistruzione» e «Tacet» La 54esima edizione della Biennale Teatro, in partenza il sette giugno con il titolo Alter Native, si conferma «bicefala» rispetto al panorama italiano. Da una parte gli artisti e le artiste affermate, ognuno con una poetica ormai definita e influente; dall’altra la missione di scovare i «nuovi talenti», attraverso la sezione... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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