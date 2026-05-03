Biennale nessun invito alla Russia | le irregolarità scoperte dagli ispettori

Gli ispettori incaricati della Biennale non hanno inviato un invito ufficiale alla Russia. La decisione si basa su un controllo accurato delle norme e delle procedure adottate. La questione riguarda il rispetto delle regole da parte della Federazione russa e non coinvolge altre comunicazioni ufficiali o accordi formali. La mancata comunicazione formale si inserisce in un procedimento di verifica delle conformità richiesto dagli organizzatori.

Nessun ''invito formale'' alla Federazione russa, una verifica puntuale del rispetto del regime sanzionatorio europeo, la gestione del taglio del cofinanziamento dell'Unione europea da 2 milioni di euro in tre anni per progetti legati al cinema e la scelta delle dimissioni della giuria internazionale, informata del ''personale rischio di esposizione al risarcimento dei danni'' non solo per la diffida dell'artista rappresentante Israele, Belu-Simion Fainaru, ma anche per la stessa Fondazione. Sono questi, in sintesi, i punti chiave della relazione redatta dagli ispettori del Ministero della Cultura alla Biennale di Venezia presieduta da Pietrangelo Buttafuoco, dopo le polemiche sulla riapertura del padiglione russo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Biennale, nessun invito alla Russia: le irregolarità scoperte dagli ispettori Notizie correlate La Russia partecierà alla Biennale 2026 senza invito: ecco perchéProsegue senza sosta il dibattito sulla Biennale di Venezia e arrivano importanti aggiornamenti sul dossier. Biennale di Venezia nel caos, minaccia Ue dopo l’invito alla Russia: “Finanziamenti a rischio”. E Zelensky attaccaRoma – La Commissione Europea minaccia di ritirare i fondi alla Biennale Arte di Venezia per la partecipazione della Russia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Relazione degli ispettori Mic per la Biennale: Il padiglione russo resterà chiuso al pubblico; Biennale di Venezia, il ministro Giuli non parteciperà né alla pre-apertura né alla cerimonia inaugurale; Biennale: padiglione russo chiuso al pubblico, Giuli non ci sarà; Padiglione russo, la Biennale si difende: Rispettate tutte le norme sulle sanzioni. Biennale, nessun invito alla Russia: le irregolarità scoperte dagli ispettoriNessun ''invito formale'' alla Federazione russa, una verifica puntuale del rispetto del regime sanzionatorio europeo, la gestione ... iltempo.it Le carte degli ispettori del Mic, 'nessun invito dalla Biennale a Mosca'Nessun 'invito formale' a Mosca; la verifica puntuale del rispetto del regime delle sanzioni nei confronti della Russia e dell'osservanza della normativa da parte dei progetti presentati; la soluzio ... ansa.it Biennale Arte, il caso Russia: il verbale degli ispettori finisce sul tavolo del Governo. Il punto centrale è la partecipazione della Russia e la procedura della Commissione Europea per sospendere o revocare i finanziamenti. x.com Luca Zaia conferma il contatto con Nadežda Tolokonnikova dopo la lettera aperta sulla presenza della Russia alla Biennale di Venezia: «Pronto al dialogo con Buttafuoco» - facebook.com facebook