A Ripa Teatina la nuova tappa di Tradizione e innovazione | l’Abruzzo tra i territori più dinamici del panorama produttivo italiano
A Ripa Teatina si è svolta la nuova tappa di “Tradizione e innovazione”, un evento che mette in luce la vitalità del settore produttivo in Abruzzo. La regione si distingue per aver rafforzato manifattura, competenze e filiere strategiche, con l’affiorare di nuove imprese e la presenza crescente di donne in ruoli di leadership. La manifestazione ha coinvolto imprenditori, rappresentanti di settore e istituzioni, evidenziando l’attenzione verso le eccellenze locali.
L’Abruzzo si conferma uno dei territori più dinamici del panorama produttivo italiano. Una regione che negli ultimi anni ha saputo valorizzare manifattura, competenze e filiere strategiche, facendo emergere nuove leadership imprenditoriali e una crescente centralità del talento femminile nei.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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