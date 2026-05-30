Bibbiena ha festeggiato i dieci anni di gemellaggio con Ochsenfurt, accogliendo rappresentanti della città tedesca per celebrare un decennio di collaborazione e rapporti di amicizia. La cerimonia ha coinvolto amministratori e cittadini delle due località, che hanno condiviso momenti di incontro e scambio culturale. La collaborazione tra le due città si è sviluppata nel tempo attraverso iniziative condivise e progetti di cooperazione.

Arezzo, 30 maggio 2026 – . Bibbiena accoglie gli amici di Ochsenfurt per i dieci anni di gemellaggio, amicizia e collaborazione. Dal 3 al 7 giugno 2026 Bibbiena ospiterà la delegazione tedesca di Ochsenfurt, un appuntamento speciale che celebra i dieci anni del gemellaggio tr a le due comunità. Cinque giorni dedicati all’incontro, alla scoperta del territorio e alla condivisione di esperienze, valori e tradizioni che negli anni hanno contribuito a costruire un legame autentico tra Bibbiena e Ochsenfurt. Il programma prevede momenti istituzionali, visite culturali e occasioni conviviali che accompagneranno gli ospiti alla scoperta del Casentino e delle sue eccellenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bibbiena-Ochsenfurt: 10 anni di amicizia

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