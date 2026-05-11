Festa in Amicizia | il circolo Anspi di Caorso celebra 50 anni
Dal 15 al 17 maggio, in piazza della Rocca a Caorso, si terrà la “Festa in Amicizia”, evento organizzato dal circolo Anspi locale. L’appuntamento celebra i 50 anni di attività del circolo, con tre giorni di iniziative e incontri. La manifestazione si svolge ogni anno e rappresenta un momento di ritrovo per la comunità del paese.
Dal 15 al 17 maggio, in piazza della Rocca a Caorso, si svolgerà la “Festa in Amicizia”, l’evento organizzato ogni anno dal circolo Anspi caorsano, che quest’anno festeggia il suo 50esimo anniversario.Un traguardo molto sentito da tutti gli attuali soci, ma anche da tutti coloro che in questi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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