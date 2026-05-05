Il fine settimana del 9 e 10 maggio a Bibbiena sarà dedicato alle attività in bicicletta. L’evento prevede varie iniziative rivolte agli appassionati di ciclismo, con percorsi e manifestazioni in programma per entrambe le giornate. La manifestazione coinvolge diverse associazioni e si svolge in varie aree della città, attirando partecipanti di tutte le età. L’organizzazione ha comunicato i dettagli degli eventi e i percorsi previsti per i partecipanti.

Arezzo, 5 maggio 2026 – Bibbiena su due ruote: il fine settimana del 9 e 10 maggio sarà all’insegna della bicicletta. Bici in Città e Natural Bike Casentino e tanti eventi collaterali per grandi e piccoli. A Bibbiena sabato 9 e domenica 10 maggio, esplode la passione per la bicicletta. Questi due giorni, infatti, saranno dedicati a sport, inclusione, benessere, natura con tre eventi molto interessanti che coinvolgeranno, famiglie e appassionati all’insegna dell’amore per le due ruote. Si parte sabato 9 maggio con Bici in Città, manifestazione della UISP quest’anno dedicata al diritto alla mobilità. La partenza è prevista alle ore 15,30 di via Aldo Moro a Soci con la registrazione dei partecipanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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