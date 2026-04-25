Marc Marquez inattaccabile con asfalto umido e in pole a Jerez Bezzecchi si difende Martin penalizzato

Marc Marquez si è aggiudicato la pole position al Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Mondiale MotoGP 2026, nonostante l’asfalto umido. Dopo quasi otto mesi, l’ultimo giro veloce risaliva al GP d’Ungheria del 23 agosto 2025. Nel frattempo, Bezzecchi si è difeso in gara, mentre Martin è stato penalizzato. La gara si svolge a Jerez, dove il pilota spagnolo ha dimostrato grande sicurezza anche su condizioni complicate.

Marc Marquez spezza un digiuno che durava dal 23 agosto 2025 (GP d’Ungheria al Balaton Park) e conquista la pole position per il Gran Premio di Spagna, quarta tappa stagionale del Mondiale MotoGP 2026. Il fuoriclasse catalano della Ducati ha fatto la differenza come di consueto in condizioni ibride sull’ asfalto umido di Jerez, firmando il miglior tempo assoluto delle qualifiche in 1’48?087 e garantendosi la prima posizione in griglia sia per la Sprint che soprattutto per la gara domenicale. Per il nove volte campione iridato si tratta della 75ma pole position nella classe regina (103 totali nel Motomondiale), che gli consente di guardare con fiducia al prosieguo di un weekend che dovrebbe diventare totalmente asciutto già a partire dalla manche breve di oggi pomeriggio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marc Marquez inattaccabile con asfalto umido e in pole a Jerez. Bezzecchi si difende, Martin penalizzato Notizie correlate Griglia di partenza MotoGP, GP Spagna 2026: Marquez in pole sul bagnato, Bezzecchi in seconda fila, Martin sarà penalizzatoCalato il sipario sulle qualifiche del GP di Spagna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez vola in FP1 su asfalto umido, a breve il passaggio alle gomme slick Altri aggiornamenti Marc Marquez inattaccabile con asfalto umido e in pole a Jerez. Bezzecchi si difende, Martin penalizzatoMarc Marquez spezza un digiuno che durava dal 23 agosto 2025 (GP d'Ungheria al Balaton Park) e conquista la pole position per il Gran Premio di Spagna, ... oasport.it MotoGP, il ‘supplizio di Tantalo’ di Marc Marquez. ‘La Centésima’ vittoria è prossima, ma aspetta da mesi, a differenza di Valentino Rossi e AgostiniIl 14 settembre del 2025, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGP. Il successo è stato il 73° della carriera nella classe regina, ma ... oasport.it