Marco Bezzecchi ha annunciato di essere felice di correre in Brasile e ha aggiunto che bisogna continuare a lavorare. Dopo il primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in Thailandia, caratterizzato da duelli emozionanti, il pilota si prepara alla prossima sfida. La stagione prosegue con entusiasmo e determinazione.

Dove eravamo rimasti? Nel primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in Thailandia le emozioni non sono mancate e duelli appassionanti hanno tenuto banco. A distanza di oltre due decenni il Circus delle due ruote torna in Brasile, per una prima volta assoluta a Goiânia e con un Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) che per la prima volta è leader della classifica. Il centauro spagnolo della KTM, visto il successo nella Sprint e il secondo posto nel GP di Buriram, guida la graduatoria con 32 punti e 7 lunghezze di vantaggio su Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), a segno nella gara domenicale e autore di un errore nella Sprint. Più attardati i piloti Ducati Factory: 8° Marc Marquez con 9 punti e 10° Francesco Bagnaia con 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi motivato: “Felice di correre in Brasile, dobbiamo continuare a lavorare”

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